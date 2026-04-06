حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه ارومیه و خوی در آذربایجان غربی

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌‌غربی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به فرودگاه ارومیه و چند نقطه مهم دیگر در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حامد صفاری در گفت و گو با خبرنگاران، بیان کرد: فرودگاه های ارومیه  و خوی و چند نقطه مهم دیگر در استان مورد هدف موشکی دشمن امریکایی صهیونی قرار گرفت.

 صفاری، افزود: دشمن در یک اقدام جنایتکارانه دیگر فرودگاه ارومیه فرودگاه خوی و چندین نقطه مهم را مورد هدف قرار داد که تیم‌های امدادی فورا به محل اعزام شدند . 

وی ادامه داد: از شهروندان درخواست می‌شود که از عبور و مرور غیر ضروری در جاده های حومه خودداری کنند.

