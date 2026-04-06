به گزارش ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی با اعلام این خبر گفت: این شهیده سرافراز در روز سیزدهم فرودین و در روز طبیعت در تجاوز دشمن آمریکایی_صهیونیستی به یک واحد دامداری در مزرعه صادق آباد در حوالی شهر بویین‌زهرا مجروح و پس از بستری در بیمارستان، دقایقی قبل در روز دوشنبه 17 فروردین ماه به درجه رفیع شهادت نائل شد.

وی اضافه کرد: بامداد امروز دشمن آمریکایی_صهیونیستی به یک واحد دامداری درحال احداث در مزرعه صادق آباد در حوالی شهر بوئین زهرا حمله کرده و موجب تخریب بخشی از این واحد گردیده است.

رئیس شورای تأمین شهرستان گفت: خوشبختانه در این حادثه هیچ گونه تلفات انسانی گزارش نشده است. به علت موج انفجار در این حادثه بخشی از دامداری تخریب و همچنین شیشه‌های برخی واحدهای مسکونی و تجاری در شهر دچار تخریب جزئی شده است.

