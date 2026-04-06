فرماندار بویینزهرا:
مجروح حمله دشمن به مزرعه صادقآباد شهید شد
فرماندار بویینزهرا گفت: شهیده حانیه علیزاده از مجروحین حمله دشمن آمریکایی_اسرائیلی در روز 13 فروردین در مزرعه صادقآباد دقایقی قبل در روز دوشنبه 17 فروردین ماه به درجه رفیع شهادت نائل شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، مصطفی صالحی با اعلام این خبر گفت: این شهیده سرافراز در روز سیزدهم فرودین و در روز طبیعت در تجاوز دشمن آمریکایی_صهیونیستی به یک واحد دامداری در مزرعه صادق آباد در حوالی شهر بویینزهرا مجروح و پس از بستری در بیمارستان، دقایقی قبل در روز دوشنبه 17 فروردین ماه به درجه رفیع شهادت نائل شد.
وی اضافه کرد: بامداد امروز دشمن آمریکایی_صهیونیستی به یک واحد دامداری درحال احداث در مزرعه صادق آباد در حوالی شهر بوئین زهرا حمله کرده و موجب تخریب بخشی از این واحد گردیده است.
رئیس شورای تأمین شهرستان گفت: خوشبختانه در این حادثه هیچ گونه تلفات انسانی گزارش نشده است. به علت موج انفجار در این حادثه بخشی از دامداری تخریب و همچنین شیشههای برخی واحدهای مسکونی و تجاری در شهر دچار تخریب جزئی شده است.