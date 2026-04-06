به گزارش ایلنا، سید اسماعیل علوی، مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، در تشریح توزیع گوشت مرغ منجمد تنظیم بازاری در سالی که گذشت، بر نقش «نظارت هوشمند» و «توزیع هدفمند» به عنوان دو رکن اصلی موفقیت این طرح تأکید کرد.

️علوی اظهارکرد: این حجم از توزیع، نشان‌دهنده تلاش برای پوشش دادن نیاز بخش قابل‌توجهی از جمعیت ساری و استان‌های همجوار است.

وی ادامه داد: این توزیع در فواصل زمانی خاص و در اوج نوسانات قیمت انجام شده تا از ایجاد شوک‌های قیمتی جلوگیری شود. استفاده از شبکه‌های رسمی به جای بازار آزاد، با حذف واسطه‌های غیرضروری و کنترل مستقیم قیمت نهایی همراه بود.

مدیر جهاد کشاورزی ساری اشاره کرد: پشت این آمار موفق، چالش‌هایی مانند تأمین زنجیره سرد، کنترل قاچاق و نظارت بر کیفیت وجود داشته است. حفظ کیفیت گوشت در شرایط آب‌وهوایی مختلف ساری نیازمند زیرساخت‌های حمل‌ونقل و انبارداری پیشرفته بوده است.

️علوی گفت: توزیع رسمی با قیمت‌های مصوب، فشاری بر بازار سیاه وارد کرده و انگیزه قاچاق را کاهش داده است و بازرسی‌های مستمر از کشتارگاه‌ها تا میادین تره‌بار، اطمینان از سلامت محصول را تضمین کرد.

️این مسوول خاطر نشان کرد: این اقدام فراتر از یک اقدام موقت، پیامدهای اقتصادی قابل‌توجهی داشت که با وجود نوسانات کلی بازار، قیمت گوشت مرغ در ساری نسبت به بسیاری از شهرهای همجوار، ثبات بیشتری را تجربه کرد.

️وی افزود : تأمین پروتئین ارزان‌تر، فشار مالی بر خانواده‌های کم‌درآمد را کاهش داد و شفافیت در آمار و عملکرد، اعتماد مردم به نهادهای نظارتی را افزایش داده است.

️سید اسماعیل علوی گفت : توزیع ۲۳۳ تن گوشت مرغ منجمد در ساری ، نمونه‌ای موفق از مدیریت دولتی در شرایط بحران اقتصادی است. اگرچه چالش‌هایی همچون تأمین پایدار و جلوگیری از نشت منابع وجود دارد، اما رویکرد «نظارت مستقیم» و «توزیع هدفمند» به عنوان یک الگوی قابل‌تکرار مطرح می‌شود.

