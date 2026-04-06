خانه



استان‌ها



بوشهر ۱۷ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۸:۰۷

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

حمله دشمن به 2 پتروشیمی در منطقه پارس جنوب استان بوشهر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر از حمله به تأسیسات پتروشیمی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: تأسیسات 2 پتروشیمی در منطقه پارس در جنوب این استان مورد اصابت حمله هوایی دشمن قرار گرفت.