معاون سیاسی استانداری خبر داد:
حمله دشمن به 2 پتروشیمی در منطقه پارس جنوب استان بوشهر
کد خبر : 1770148
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر از حمله به تأسیسات پتروشیمی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: تأسیسات 2 پتروشیمی در منطقه پارس در جنوب این استان مورد اصابت حمله هوایی دشمن قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: بر اثر این حمله تروریستی بخشی از تأسیسات پتروشیمی مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت. تاکنون گزارشی از تلفات دریافت نشده است. اخبار تکمیلی در این راستا متعاقباً اعلام خواهد شد.