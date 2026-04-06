معاون سیاسی استانداری خبر داد:

حمله دشمن به 2 پتروشیمی در منطقه پارس جنوب استان بوشهر

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری بوشهر از حمله به تأسیسات پتروشیمی استان اشاره کرده و در این خصوص گفت: تأسیسات 2 پتروشیمی در منطقه پارس در جنوب این استان مورد اصابت حمله هوایی دشمن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان افزود: بر اثر این حمله تروریستی بخشی از تأسیسات پتروشیمی مورد اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت. تاکنون گزارشی از تلفات دریافت نشده است. اخبار تکمیلی در این راستا متعاقباً اعلام خواهد شد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
