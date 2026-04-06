34 شهید و 33 مجروح؛ شمار شهدا و مجروحان کارگری استان زنجان در جنگ رمضان

به گزارش ایلنا، علی کریمی به پوشش بیمه بیکاری برای کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب‌دیده از جنگ اشاره داشته و افزود: بر اساس پیش‌بینی و برآوردهای انجام شده، در اثر حملات دشمنان به استان حدود 77 کارگر کارگاه‌های آسیب‌دیده از شرایط جنگی، از بیمه بیکاری استفاده خواهند کرد.

وی بر ضرورت تداوم فعالیت‌ها در عرصه‌های اقتصادی، تولیدی و صنعتی به‌رغم شرایط جنگی موجود در کشور تأکید کرده و ادامه داد: فعالیت در جبهه اقتصادی در شرایط جنگی کمتر از بودن در پای لانچر نیست، چرا که آرامش جامعه در گرو تأمین امنیت اقتصادی و همچنین تأمین امنیت غذایی است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان به کاهش حوادث کار منجر به مصدومیت در سطح استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: در بازه زمانی 12 ماهه سال گذشته، میزان حوادث کار منجر به مصدوم شدن کارگران در واحدهای تولیدی و صنعتی این استان 52 درصد کاهش داشته است.

کریمی به نرخ بیکاری استان اشاره داشته و تصریح کرد: نرخ بیکاری استان زنجان تا پایان پاییز سال گذشته 8 درصد ثبت شده است. همچنین آمار مربوط به نرخ بیکاری فصل زمستان نیز تاکنون از سوی مرکز آمار اعلام نشده است. نرخ مشارکت اقتصادی سال گذشته در استان زنجان نیز به 50 درصد رسید.

انتهای پیام/