در پی حمله آمریکایی- صهیونی؛

آتش‌سوزی در پتروشیمی مرودشت مهار شد/خسارت جزئی وارد شد

فرمانداری شهرستان مرودشت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی هدف قرار گرفتن مجتمع پتروشیمی مرودشت توسط دشمنان جنایتکار، آتش‌سوزی ایجاد شده در دقایق نخست توسط نیروهای مجتمع مهار شده و خسارت وارد شده به این واحد صنعتی بسیار محدود بوده است.

به گزارش ایلنا، در این اطلاعیه آمده است که بر اثر این حمله تنها بخش کوچکی از مجتمع دچار خسارت جزئی شده و آسیب قابل توجهی به مجموعه وارد نشده است.

فرمانداری مرودشت همچنین تأکید کرده است این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی در پی نداشته و به دلیل جزئی بودن خسارات، خللی در روند فعالیت این واحد صنعتی ایجاد نشده است.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: با توجه به تخلیه و انتقال مواد حساسیت‌زا و همچنین محدود بودن میزان خسارت، و با توجه به آماده‌باش کامل ستاد مدیریت بحران، هیچ‌گونه خطری شهر مرودشت یا روستاهای همجوار را تهدید نمی‌کند.

فرمانداری شهرستان مرودشت در پایان از شهروندان خواسته است از هرگونه تجمع یا تردد غیرضروری در مبادی و اطراف مجتمع پتروشیمی خودداری کنند.

 

