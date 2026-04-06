وزیر راه و شهرسازی:
پل B1 مهمترین سازه مورد هدف دشمن بود
وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از پل B1 از این پل به عنوان مهمترین سازه مورد هدف دشمن نام برد و گفت: در هیچ جنگی زیرساختها هدف قرار نمیگیرند، اما اکنون علنی اعلام میکنند که زیرساخت را از بین میبرند.
به گزارش ایلنا از البرز، فرزانه صادق امروز به همراه هوشنگ بازوند، مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، از پل B1 بازدید و در جریان آخرین وضعیت خسارات وارد شده قرار گرفت.
صادق اظهار کرد: این پل افزون بر ویژگیهای مهندسی، با بهره برداری از آن تسهیلکننده رفتوآمد ملی می توانست باشد و ترافیک عبوری از شرق و مرکز به شمال، شمالغرب و غرب کشور را در اوج تردد از ۶۰ هزار تا ۲۰۰ هزار خودرو در روز را می توانست تنظیم کند.
وزیر راه و شهرسازی با عنوان اینکه نوید کمک از سوی آمریکا شریان زندگی مردم را هدف قرار داد، افزود: مردم ایران به سفر و به شمال کشور علاقهمندی ویژهای دارند و این پل در هدایت ترافیک واردشونده به کرج و تسریع سفر به شمال نقش اساسی دارد. در حقیقت نوید کمک از سوی آمریکا، شریان زندگی، لبخند و آرامش مردم را هدف قرار داد.
وی گفت: زندگی مردم و محیط زیست همزمان مورد هدف قرار گرفته است. این تخریب فقط تخریب آجر، سیمان و آهن نیست، بلکه به دنبال تخریب امید مردم است. روز حمله نیز با روز طبیعت و سیزدهبدر، یکی از آیینهای باستانی مردم ایران، همزمان شده است که معنای خاصی دارد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نزدیک بودن زمان افتتاح پل B۱ کنار گذر شمالی کرج گفت: این پروژه در همه روزهای جنگ فعال بود و به شرکت ساخت نیز اعلام کرده بودم که زمان استقرار پل روی اتوبان فرا رسیده تا برای مردم مزاحمت کمتری ایجاد شود، اما این هجمه نظامی اجازه نداد افتتاح در موعد مقرر انجام شود.
صادق گفت: مهندسان، پیمانکاران و کارگران با جان و دل تلاش کردهاند و دیدن این صحنه دل هر ایرانی را به درد میآورد. با وجود جنگ، کارگاه فعال بود و برای کاهش مزاحمت به مردم برنامهریزی شده بود، اما اجازه بهرهبرداری در موعد مقرر داده نشد.
عضو کابینه دوملت چهاردهم تاکید کرد: با پشتوانه ملت ایران، این تخریب جبران خواهد شد. کارشناسیها آغاز شده و با توجه به اهمیت و حساسیت پل، بررسیها باید دقیقتر انجام شود. پس از تکمیل بررسیهای کارشناسی، پیمانکار و مهندسان که از نخستین ساعات پس از تخریب در محل حاضر شدند، فرایند مرمت و بازسازی را آغاز خواهند کرد.
وی درباره تهدید حمله به پلها و تأسیسات در جنگ تحمیلی سوم تصریح کرد: تمام پروتکلهای بینالمللی زیر پا گذاشته شده است. در هیچ جنگی زیرساختها هدف قرار نمیگیرند، اما اکنون علناً اعلام میکنند که زیرساخت را از بین میبرند. دنیا چه پاسخی به این رفتار خواهد داد؟ ایران اولین و آخرین کشور مورد تجاوز نخواهد بود. این رفتار دامنگیر دیگر کشورها نیز میشود. هرچند ایجاد مزاحمت و آسیب به شریانهای زندگی مردم قابل انکار نیست، اما تدابیر لازم اتخاذ شده و مسیرهای جایگزین پیشبینی شده است.
صادق با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی بزرگترین دستگاه خدمترسان به مردم است، گفت: جادهها، پلها، بیمارستانها، مدارس، منازل مسکونی و فرودگاهها که خدمات مستقیم ارائه میدهند، مورد حمله قرار گرفتهاند. مهمترین مورد همین پل است و آزادراهها و جادهها نیز خساراتی دیدهاند.
وزیر راه و شهرسازی با عنوان اینکه در گذشته نیز پلها و زیرساختها تخریب شدهاند اما با شکوه بیشتر بازسازی شدهاند، افزود: رزمندگان و مهندسان ایران در جنگ تحمیلی پلهایی ساختند که دنیا را شگفتزده کرد؛ از جمله پل خیبر به طول ۱۳ کیلومتر با حداقل امکانات. با وجود هدف قرار گرفتن تدارکات و زیرساختها، پلهای شناور ساخته شد و دانش مهندسی آن همچنان مورد توجه است. کسانی در طول تاریخ خسارت زدند رفتند و ایران باقی ماند.