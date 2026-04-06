پنج نفر براثر حمله دشمنان متجاوز به قم شهید شدند

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی حیدری با حضور در محل حادثه، در این باره گفت: در پی حمله متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به یک نقطه مسکونی در شهر قم، در ساعت حدود یک بامداد، شهادت پنج شهروند قمی تا این لحظه قطعی شده و بررسی‌ها همچنان ادامه داشته و احتمال افزایش آمار وجود دارد.

وی تأکید کرد: برای تسهیل در کار نیروهای امدادی و خدماتی، از شهروندان تقاضامندیم که محل حادثه را ترک کرده و از تجمع خودداری کنند.

