پنج نفر براثر حمله دشمنان متجاوز به قم شهید شدند

پنج نفر براثر حمله دشمنان متجاوز به قم شهید شدند
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: در پی حمله ساعاتی پیش دشمنان متجاوز آمریکایی صهیونیستی به یک نطقه مسکونی در داخل شهر قم، تا این لحظه پنج شهید قطعی شده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی استانداری قم، مرتضی حیدری با حضور در محل حادثه، در این باره گفت: در پی حمله متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به یک نقطه مسکونی در شهر قم، در ساعت حدود یک بامداد، شهادت پنج شهروند قمی تا این لحظه قطعی شده و بررسی‌ها همچنان ادامه داشته و احتمال افزایش آمار وجود دارد.

وی تأکید کرد: برای تسهیل در کار نیروهای امدادی و خدماتی، از شهروندان تقاضامندیم که محل حادثه را ترک کرده و از تجمع خودداری کنند.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
