صدور ۸۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد در گلستان

به گزارش ایلنا از گلستان، داود مزیدی با بیان اینکه علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولیدکننده یا ارائه‌کننده خدمت به رعایت ضوابط و موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استانداردهای ملی و همچنین اطمینان خاطر در مصرف کننده است، اظهار داشت: در سال گذشته در جلسات کمیته علائم و کنترل کالای برگزار شده در اداره کل استاندارد استان گلستان، تعداد ۸۵ پروانه کاربرد علامت استاندارد برای فرآورده‌های واحدهای تولیدی استان صادر شد.

وی افزود: از ۸۵ پروانه صادر شده برای واحدهای تولیدی استان، تعداد ۷۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری و ۹ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی بوده است.

مزیدی با اشاره به اینکه پروانه‌های صادر شده در صنایع غذایی و کشاورزی، ساختمانی و معدنی، شیمیایی، خدمات، بسته‌بندی و سلولزی، مکانیک و فلز شناسی، برق و الکترونیک و خودرو و نیرومحرکه بوده است، خاطر نشان کرد: هر قدر در زمینه گسترش استانداردسازی در جامعه به ویژه محصولات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و ترویج آن تلاش و کوشش شود اقتصاد جامعه مستحکم‌تر می‌شود. طی سال ۱۴۰۴ نیز ۴۴ پروانه کاربرد علامت استاندارد ابطال، ۱۷۰ پروانه تمدید، ۴۸ پروانه تعلیق گرفت.

وی در پایان با اشاره به اینکه رعایت استانداردها، کشور را به مسیر پیشرفت و توسعه سوق می‌دهد، خواستار توجه به این مهم از سوی تمام افراد به ویژه واحدهای تولیدی - خدماتی شد.

انتهای پیام/