معاون استاندار لرستان؛
آزادراه خرمآباد - بروجرد مسدود شد
معاون عمرانی استانداری لرستان از مسدودشدن آزادراه خرمآباد - بروجرد در پی حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر حمله دشمن صهیونی- آمریکایی، محور آزادراه خرمآباد - بروجرد تا اطلاع ثانوی مسدود است.
وی افزود: تا زمان رفع مشکل، تردد از محور قدیم خرمآباد - بروجرد، صورت میگیرد.
معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: زمان بازگشایی این محور، اطلاعرسانی میشود.
مجیدی، گفت: این حمله صبحگاه امروز صورت گرفت.
وی با اشاره به حضور تیمهای راهداری و عوامل آزادراه در محل، تصریح کرد: هم اکنون اقدامات لازم در خصوص مرمت و بازگشایی مجدد در دست انجام است تا هرچه زودتر تردد در این محور برقرار شود.