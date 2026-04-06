همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون استاندار لرستان؛

آزادراه خرم‌آباد - بروجرد مسدود شد

معاون عمرانی استانداری لرستان از مسدودشدن آزادراه خرم‌آباد - بروجرد در پی حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی خبر داد.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی امروز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: بر اثر حمله دشمن صهیونی- آمریکایی، محور آزادراه خرم‌آباد - بروجرد تا اطلاع ثانوی مسدود است. 

وی افزود: تا زمان رفع مشکل، تردد از محور قدیم خرم‌آباد - بروجرد، صورت می‌گیرد. 

معاون عمرانی استانداری لرستان، ادامه داد: زمان بازگشایی این محور، اطلاع‌رسانی می‌شود. 

مجیدی، گفت: این حمله صبحگاه امروز صورت گرفت. 

وی با اشاره به حضور تیم‌های راهداری و عوامل آزادراه در محل، تصریح کرد: هم اکنون اقدامات لازم در خصوص مرمت و بازگشایی مجدد در دست انجام است تا هرچه زودتر تردد در این محور برقرار شود.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
