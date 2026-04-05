رقابت ۲۶۶۲ نامزد انتخابات شورای اسلامی شهرها در ۷۳ شهرستان آذربایجان شرقی/اعلام زمان شروع تبلیغات

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مرتضی محمدزاده روز یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فهرست نهایی نامزدهای هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهرها در خصوص انتخابات شورای اسلامی در روستاها نیز گفت: صلاحیت داوطلبان این انتخابات نیز در دست بررسی هیات محترم نظارت است که به محض نهایی شدن بصورت عمومی اطلاع رسانی انجام خواهد گرفت.

وی همچنین به انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در دو حوزه انتخابیه تبریز، اسکو، آذرشهر و بستان آباد اشاره کرد و افزود: در این انتخابات نیز بعد از ابلاغ نتایج بررسی صلاحیت ها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات، داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده بود، طی دو روز مهلت قانونی اعتراض خود را اعلام کرده اند و هم اکنون شورای نگهبان در حال بررسی اعتراضات داوطلبین می باشد.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در خصوص انتخابات میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری هم افزود: صلاحیت ها در مرحله اول بررسی و ابلاغ شده و بعد از بررسی اعتراض داوطلبین توسط شورای نگهبان، لیست نهایی نامزدها اطلاع رسانی خواهد شد.

وی در ادامه با ارائه توضیحاتی در خصوص مهلت قانونی تبلیغات در هر سه انتخابات گفت : نامزدهای شورای اسلامی شهر و روستا و همچنین انتخابات میان دوره ای مجلس ۷ روز مهلت تبلیغات دارند که سوم اردیبهشت ماه شروع و نهم پایان میابد اما نامزد های مجلس خبرگان رهبری دارای ۱۵ روز مهلت قانونی تبلیغات هستند که ۲۶ فروردین شروع و تا ۹ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

محمد زاده با اعلام آمادگی کامل استان در برگزاری ۳ انتخابات پیشرو، اظهارداشت: برای این منظور ۳۴۳۷ شعبه اخذ رای پیش بینی شده و حدود ۶۱ هزار نیروی انسانی در سطح استان شامل عوامل اجرایی، ناظرین، محافظین و ...، انتخابات را برگزار خواهند کرد.

وی همچنین در خصوص فرآیند برگزاری انتخابات شورای اسلامی گفت: در این دوره از انتخابات، هر دو مرحله‌ی احراز هویت و اخذ رای بصورت تمام الکترونیکی خواهد بود که ممکن است بناب ملاحظات شرایط جنگی تغییراتی جزئی در آن صورت گیرد.

انتهای پیام/