حمله هوایی به خودروی امداد و نجات هلالاحمر در سپیدان حین عملیات امدادرسانی
یک خودروی امداد و نجات جمعیت هلال احمر در شهرستان سپیدان هنگام انجام مأموریت امدادرسانی به مناطق آسیبدیده، هدف حمله هوایی دشمنان متخاصم قرار گرفته است.
به گزارش ایلنا، این حمله در حالی رخ داده است که نیروهای امدادی صرفاً در حال انجام مأموریت انسانی و امدادرسانی بودهاند.
بر اساس کنوانسیونهای بینالمللی و اصول حقوق بشردوستانه از جمله مقررات مرتبط با صلیب سرخ و هلالاحمر، نیروهای امدادی، مراکز درمانی و خودروهای امدادرسان از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه حمله به آنها ممنوع است. چنین اقداماتی میتواند بهعنوان نقض جدی قوانین و موازین بینالمللی بشردوستانه تلقی شود.
به نقل از روابط عمومی جمعیت هلالاحمر استان فارس در روز یکشنبه ۱۶ فروردین، گزارشهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.