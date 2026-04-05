بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول حقوق بشردوستانه از جمله مقررات مرتبط با صلیب سرخ و هلال‌احمر، نیروهای امدادی، مراکز درمانی و خودروهای امدادرسان از حمایت ویژه برخوردارند و هرگونه حمله به آن‌ها ممنوع است. چنین اقداماتی می‌تواند به‌عنوان نقض جدی قوانین و موازین بین‌المللی بشردوستانه تلقی شود.

به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال‌احمر استان فارس در روز یکشنبه ۱۶ فروردین، گزارش‌های تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.