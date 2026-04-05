به گزارش ایلنا، حبیب‌الله محبی به تشریح جزدیات این خبر پرداخته و افزود: از این تعداد 155 واحد 100 درصد تخریب کامل شده‌اند و بر اساس کارشناسی نیازمند ساخت دوباره و هستند. 7797 واحد مسکونی و 996 واحد تجاری نیز با درصدهای گوناگون نیازمند تعمیر شناخته شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین از آغاز جنگ رمضان تاکنون به 2742 قلم لوازم و اثاثیه شهروندانی در شهرستان‌های گوناگون خسارت وارد شده است. ارزیابی‌ها در این زمینه باید در سامانه پایش ملی ثبت شوند. در این راستا تاکنون 8784 مورد ارزیابی انجام شده و در سامانه مذکور ثبت شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان ایلام به مراحل ثبت خسارت محله‌های آسیب‌دیده اشاره کرده و اظهار داشت: دفاتر پیشخوان نیز فرآیند ثبت خسارت در محله‌های آسیب‌دیده را برای جلوگیری از ازدحام شهروندان انجام می‌دهند. در این راستا تاکنون 686 پرونده به‌ صورت کامل تکمیل شده است.

محبی به حمایت‌های مالی از آسیب‌دیدگان جنگ اشاره داشته و تصریح کرد: حدود 110 میلیارد ریال کمک بلاعوض اجاره به 159 نفر در استان ایلام پرداخت شده است. همچنین پرونده‌ 82 نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه ملی ثبت و به بانک مسکن معرفی شده‌اند.

