مقصرین تخریب جاده خلخال ـ اسالم تحت پیگرد قرار گرفتند

به گزارش ایلنا، مظفر رضایی روز یکشنبه، افزود: متاسفانه قسمت ابتدای راه ارتباطی خلخال به اسالم که با هدف حذف پیچ خطرناک و نقطه حادثه خیز پس از ۱۵ سال اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته بود پس از گذشت مدت کوتاهی رانش کرده و غیرقابل استفاده است.

وی گفت: هدف از احداث آن بخش از راه ارتباطی خلخال - اسالم حذف نقاط حادثه خیز و کاهش تصادفات در این محور پرتردد با استان همسایه یعنی گیلان بود اما وجود نقص فنی در بدنه پروژه موجب شکستگی راه در مدت کوتاه پس از بهره برداری شده که به هر نحو ممکن باید این کوتاهی از طرف مجری یا ناظرپروژه جبران شود.

وی با هشدار به مقصرین و مسببین این پروژه، اظهار کرد: مقصرین در حسن انجام کار کوتاهی کرده و باعث ایجاد تخریب و رانش در راه شده اند و مردم و رانندگان به علت نبود ایمنی مجبورند برای تردد از مسیر قدیمی دارای نقاط حادثه خیز استفاده کنند.

رضایی با تاکید بر برخورد قضایی با مقصرین و مسببین تخریب راه ارتباطی خلخال - اسالم، بیان کرد: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خلخال باید در اسرع وقت نسبت به ترمیم خرابی راه ارتباطی از محل اعتبارات تضمین حسن انجام کار پیمانکار مجری پروژه اقدام کند.

دادستان خلخال با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اضافه کرد: پروژه های عمرانی، هزینه بر است و برای اجرای آنها اعتبار زیادی از بیت المال صرف می شود و کوتاهی و بی‌دقتی در حسن انجام کار پذیرفتنی نیست.

رضایی ادامه داد: مدیران دستگاه های اجرایی و نظارتی شهرستان برای جلوگیری از خسارت مالی سنگین به دولت باید بیش از پیش بر نحوه اجرای پروژه‌های عمرانی، رعایت اصول فنی و ‌مهندسی و مقررات نظارت داشته باشند.

