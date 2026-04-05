۹ نفر مصدوم در تصادف جاده جلفا به سیهرود
سخنگوی اورژانس آذربایجانشرقی از تصادف دو دستگاه سواری در جاده جلفا-سیهرود و مصدوم شدن ۹ نفر در این سانحه خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، وحید شادینیا صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: روز شنبه ۱۵ فروردین ماه در پی تصادف سواری ۴۰۵ و تاکسی سمند در جاده جلفا-سیهرود در نزدیکی سه راه مارازاد، ۹ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: مصدومین پس از اقدامات درمانی اولیه کارشناسان اورژانس، توسط آمبولانس های اورژانس و هلال احمر به بیمارستان ساجدی هادی شهر انتقال یافتند.