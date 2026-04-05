رئیس اتاق بازرگانی فارس اعلام کرد؛
فراخوان برای ثبت خسارت واحدهای تولیدی فارس از جنگ
رئیس اتاق بازرگانی فارس اعلام کرد: با توجه به تهیه گزارش ملی از میزان خسارت وارد شده به بنگاه های آسیب دیده از جنگ اخیر در استان؛ بنگاه ها و واحدهای تولیدی استان نسبت به اعلام جزییات خسارت وارد شده به بنگاه خود گزارش دقیقی را اعلام کنند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق حمیدیان در این زمینه با اشاره به فراخوان جمع آوری اطلاعات در این خصوص در گفتگو با خبرنگاران گفت: در پی تحولات اخیر و آسیبهای احتمالی ناشی از شرایط جنگی و با عنایت به صدمات وارده به فعالان بخش خصوصی در بخشهای مختلف، ضروری است تا به صورت پویا ارزیابی دقیقی از بنگاههای آسیبدیده و میزان خسارات وارده در اختیار باشد.
وی با بیان اینکه شرایط بسیار سختی بر کشور وارد شده که بیشترین تاثیر آن بر حوزه اقتصاد و تولید خواهد بود افزود: بخش تولید استان از زمان تحمیل شرایط جنگی تاکنون بدون وقفه به تولید ادامه داده است و بنگاه های اقتصادی استان با تلاش شبانه ریزی چرخ تولید استان را فعال زنده نگه داشته اند.
حمیدیان اظهارداشت: اتاق ایران، با هدف رصد نظاممند وضعیت بنگاههای اقتصادی کشور جهت جمعبندی و ارائه به مراجع ذیربط و فراهمسازی مبنای اطلاعاتی برای طراحی سیاستهای حمایتی هدفمند اقدام به جمع آوری گزارشی از وضعیت بنگاه ها در سراسر کشور کرده است که خواهشمند است مدیران بنگاه های اقتصادی استان که در جنگ اخیر شاهد خسارت شده اند مستندات مربوطه را در قالب یک گزارش به اتاق بازرگانی استان ارسال فرمایند.
رئیس اتاق بازرگانی فارس اضافه کرد: این گزارش در طراحی سیاستهای حمایتی و جبرانی هدفمند دوره جنگ و پس از آن بسیار مؤثر خواهد بود.
وی با اشاره به هماهنگی و همدلی مدیران استان در رفع مشکلات بخش تولید در مدت زمان اخیر ادامه داد: نگاه مسئولان استان و کشور بر حمایت از بنگاه ها و ادامه فعالیت آنهاست و ما نیز به عنوان پارلمان بخش خصوصی مشکلات بنگاه های تولیدی اقتصادی استان را دنبال میکنیم.
حمیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تاثیر جنگ در حوزه اقتصاد در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت و تبعات آن بر سایر حوزه ها عنوان داشت: جنگ صرفاً رویدادی نظامی نیست؛ بلکه پدیدهای چندبعدی است که بنیانهای اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و نهادی یک کشور را بهشدت متأثر میکند. در شرایطی که تاکنون بیش از یک ماه از حمله دشمنان به کشور می گذرد، اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده است که میتوان آن را «اقتصاد تحت شوک جنگی» نامید.
وی تصریح کرد: بررسی پیامدهای اقتصادی چنین وضعیتی، نهتنها برای فهم شرایط جاری بلکه برای درک مسیرهای احتمالی آینده اقتصاد کشور نیز اهمیتی بنیادین دارد.