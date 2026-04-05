شهادت پنج نفر در تهاجم آمریکایی صهیونیستی به پتروشیمی ماهشهر
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: در پی تهاجم دشمن آمریکایی و صهیونیستی به برخی شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، پنج نفر به شهادت رسیدند.
به گزارش ایلنا، ولیاله حیاتی روز شنبه، با اشاره به اینکه در پی این تهاجم ۱۷۰ نفر نیز مجروح شدند، اظهار کرد: مجروحان این حادثه بهصورت سرپایی مداوا و ترخیص شدهاند.
بنا بر گفته این مقام مسئول، این حمله صبح شنبه ۱۵ فروردینماه ۱۴۰۵ به چند واحد پتروشیمی در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر صورت گرفت.