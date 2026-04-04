به گزارش ایلنا، حجت‌الله موسوی افزود: بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر غیرحضوری بودن مدارس تا پایان فروردین ماه، از امروز شنبه 15 فروردین ماه، آموزش مجازی در شبکه شاد برای دانش‌آموزان استان طبق زمان‌بندی مشخص آغاز شد.

وی ادامه داد: بر این اساس هر روز از ساعت 7 تا 10 دانش‌آموزان متوسطه دوم، ساعت 10 تا 13 دانش‌آموزان متوسطه اول، از ساعت 13 تا 15 دانش‌آموزان چهارم تا ششم دبستان و از ساعت 15 تا 17 دانش‌آموزان اول تا سوم دبستان در شبکه شاد حضور دارند.

