معاون آموزش و پرورش استان خبر داد:

آغاز آموزش‌های مجازی برای دانش‌آموزان استان کردستان

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کردستان به غیرحضوری بودن مدارس تا پایان فروردین ماه سال جاری اشاره کرده و گفت: همزمان با سراسر کشور، آموزش آنلاین و مجازی برای دانش‌آموزان این استان از امروز شنبه 15 فروردین ماه کلید خورد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الله موسوی افزود: بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش مبنی بر غیرحضوری بودن مدارس تا پایان فروردین ماه، از امروز شنبه 15 فروردین ماه، آموزش مجازی در شبکه شاد برای دانش‌آموزان استان طبق زمان‌بندی مشخص آغاز شد.

وی ادامه داد: بر این اساس هر روز از ساعت 7 تا 10 دانش‌آموزان متوسطه دوم، ساعت 10 تا 13 دانش‌آموزان متوسطه اول، از ساعت 13 تا 15 دانش‌آموزان چهارم تا ششم دبستان و از ساعت 15 تا 17 دانش‌آموزان اول تا سوم دبستان در شبکه شاد حضور دارند.

