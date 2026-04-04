مدیرکل آموزشوپرورش استان خبر داد:
فعالیت مدارس کهگیلویه و بویراحمد در شبکه شاد تا پایان فروردین ماه
مدیرکل آموزشوپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش از امروز شنبه 15 فروردین ماه، تمامی کلاسهای درس مدارس در این استان به صورت منظم در بستر فضای مجازی و شبکه آموزشی شاد برگزار میشوند.
به گزارش ایلنا، ایوب رضایی افزود: با توجه به غیرحضوری بودن مدارس تا پایان فروردین ماه سال جاری، از امروز شنبه 15 فروردین ماه، آموزشها به صورت مجازی در بستر شبکه آموزشی شاد برای دانشآموزان استان طبق زمانبندی آغاز شده است.
وی ادامه داد: هر روز از ساعت 7 تا 10 دانشآموزان متوسطه دوم، ساعت 10 تا 13 دانشآموزان متوسطه اول، از ساعت 13 تا 15 دانشآموزان چهارم تا ششم دبستان و از ساعت 15 تا 17 دانشآموزان اول تا سوم دبستان در شبکه شاد حضور دارند.
مدیرکل آموزشوپرورش استان کهگیلویه و بویراحمد به استفاده از سرویس کلاسهای مجازی در این استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: سرویسهای کلاس مجازی بدون زمانبندی فوق در تمام ساعات شبانهروز قابل استفاده است.