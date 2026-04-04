بناهای تاریخی شهرستان کوهپایه بر اثر موج انفجار آسیب دیدند

بناهای تاریخی شهرستان کوهپایه بر اثر موج انفجار آسیب دیدند
رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کوهپایه از آسیب به برخی از بناهای تاریخی این شهرستان براثر موج انفجار تجاوز دشمن آمریکائی – صهیونیستی خبر داد.

به‌ گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، سعید ملکیان عصر شنبه افزود: طی روزهای گذشته و بر اثر تجاوز وحشیانه دشمن آمریکایی صهیونیستی، موج انفجار موشک‌ها منجر به تخریب سقف قسمتی از دروازه ورودی کاروانسرای حمام شهر کوهپایه شد.

وی اظهار داشت: همچنین قسمتی از برج و باروی ساسانی داخل ورودی بازار قدیمی شهر کوهپایه نیز دچار ریزش و آسیب شد.

ملکیان افزود: مراحل آسیب‌شناسی و بررسی‌های اولیه توسط کارشناسان در حال انجام است.

کوهپایه در ۴۵ کیلومتری مرکز شهرستان ورزنه و در۶۰ کیلومتری اصفهان قرار دارد.

