افزایش ۴۵.۲ درصدی بارش ها در آذربایجان شرقی
مدیر مطالعات پایه منابع آب منطقهای آذربایحانشرقی گفت: تا نیمه اول فروردین سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، متوسط بارش استان با ۲۱۶.۱ میلیمتر، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۲ درصد افزایش دارد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، محمدعلی حسنپوراقدم روز شنبه با تشریح آخرین وضعیت بارشها در آذربایجانشرقی اظهار کرد: تا نیمه اول فروردین سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵، متوسط بارش استان به ۲۱۶.۱ میلیمتر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵.۲ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت ۸.۱ درصد افزایش را نشان میدهد.
وی افزود: این میزان بارش، علاوه بر تقویت جریانهای سطحی و افزایش روانآبها، نقش مهمی در تغذیه آبخوانها و بهبود شرایط منابع آب زیرزمینی داشته و میتواند در تأمین نیازهای مختلف از جمله کشاورزی و محیطزیست مؤثر باشد.
مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی با اشاره به وضعیت ایستگاههای بارشسنجی تصریح کرد: ایستگاه مراغه با ثبت ۳۱۲.۶ میلیمتر بیشترین و ایستگاه جلفا با ۸۰.۵ میلیمتر کمترین میزان بارش را در سطح استان به خود اختصاص دادهاند.
حسنپور اقدم در ادامه با اشاره به وضعیت حوضههای آبریز گفت: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه افزایش ۱۳.۸ درصدی بارش نسبت به بلندمدت ثبت شده، در حالیکه در حوضه آبریز سفیدرود بزرگ کاهش ۹.۴ درصدی و در حوضه آبریز ارس کاهش ۴.۱ درصدی نسبت به شرایط نرمال مشاهده میشود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه شرایط بارشی سال جاری نسبت به گذشته مطلوبتر است، اما تداوم این روند و بهرهبرداری مؤثر از این فرصت، مستلزم مدیریت مصرف، برنامهریزی دقیق و همراهی تمامی بهرهبرداران در حفظ و صیانت از منابع آب خواهد بود.