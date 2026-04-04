به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ آبراهه با بیان اینکه در این مدت ۵۲۰ مورد تصادف خسارتی به پلیس گزارش شده است، افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت و انحراف به چپ، و همچنین رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی از مهم‌ترین دلایل بروز تصادفات در محورهای مواصلاتی استان بوده است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر تجهیزات ایمنی در کاهش تلفات جاده‌ای، تصریح کرد: عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط همه سرنشینان، از عوامل مهم افزایش شمار مصدومان و جان‌باختگان حوادث رانندگی به شمار می‌رود.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: پرهیز از انجام تخلفات حادثه‌ساز، به‌ویژه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده نکردن از تلفن همراه حین رانندگی و بستن کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ جاده‌ای است.

