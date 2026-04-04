خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس پلیس راه استان خبر داد؛

۱۸ کشته و ۳۲۰ مجروح در تصادفات جاده‌ای آذربایجان شرقی

۱۸ کشته و ۳۲۰ مجروح در تصادفات جاده‌ای آذربایجان شرقی
کد خبر : 1769278
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی از جان‌باختن ۱۸ نفر و مجروح شدن ۳۲۰ نفر در تصادفات جاده‌ای این استان از ۲۵ اسفندماه تاکنون خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ آبراهه با بیان اینکه در این مدت ۵۲۰ مورد تصادف خسارتی به پلیس گزارش شده است، افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت و انحراف به چپ، و همچنین رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی از مهم‌ترین دلایل بروز تصادفات در محورهای مواصلاتی استان بوده است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر تجهیزات ایمنی در کاهش تلفات جاده‌ای، تصریح کرد: عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط همه سرنشینان، از عوامل مهم افزایش شمار مصدومان و جان‌باختگان حوادث رانندگی به شمار می‌رود.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: پرهیز از انجام تخلفات حادثه‌ساز، به‌ویژه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده نکردن از تلفن همراه حین رانندگی و بستن کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان، از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ جاده‌ای است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار