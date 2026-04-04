رئیس پلیس راه استان خبر داد؛
۱۸ کشته و ۳۲۰ مجروح در تصادفات جادهای آذربایجان شرقی
رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی از جانباختن ۱۸ نفر و مجروح شدن ۳۲۰ نفر در تصادفات جادهای این استان از ۲۵ اسفندماه تاکنون خبر داد.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سرهنگ آبراهه با بیان اینکه در این مدت ۵۲۰ مورد تصادف خسارتی به پلیس گزارش شده است، افزود: سرعت غیرمجاز، سبقت و انحراف به چپ، و همچنین رانندگی در شرایط خستگی و خوابآلودگی از مهمترین دلایل بروز تصادفات در محورهای مواصلاتی استان بوده است.
وی با تأکید بر نقش مؤثر تجهیزات ایمنی در کاهش تلفات جادهای، تصریح کرد: عدم استفاده از کمربند ایمنی توسط همه سرنشینان، از عوامل مهم افزایش شمار مصدومان و جانباختگان حوادث رانندگی به شمار میرود.
رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی با توصیه به رانندگان برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، خاطرنشان کرد: پرهیز از انجام تخلفات حادثهساز، بهویژه سرعت و سبقت غیرمجاز، استفاده نکردن از تلفن همراه حین رانندگی و بستن کمربند ایمنی توسط تمامی سرنشینان، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع حوادث تلخ جادهای است.