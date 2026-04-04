هواشناسی برای چهارمحال و بختیاری هشدار زرد صادر کرد

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به. ورود سامانه بارشی به استان سازمان هواشناسی برای این استان هشدار زرد صادر کرد.

معصومه نوروزی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهارداشت: با توجّه به نقشه های هواشناسی از اواخر امروز یک سامانه بارشی وارد استان می شود و بارش‌های رگباری و نقطه‌ای در سطح استان به ویژه نیمه غربی و جنوبی انتظار می‌رود.

وی افزود: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و رعد و برق، دیده گرد و غبار و کاهش دما از پیامدهای این سامانه می باشد.

مدیر کل سازمان هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: سامانه بارشی تا اواسط روز دو شنبه در استان فعال است و از شهروندان درخواست می شود از صعود به ارتفاعات خودداری کنند.

وی خاطرنشان کرد: امروز شهرکرد با دمای ۶ درجه بالای صفر خنک‌ترین نقطه استان چهارمحال و بختیاری گزارش شد.

نوروزی در پایان ادامه داد: همچنین سرخون با دمای ۲۳ درجه سانتی گردا گرمترین نقطه استان بود.

