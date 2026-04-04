حمله دشمنان به 2 نقطه خارج از محدوده شهری در استان قم
معاون سیاسی امنیتی استانداری قم گفت: متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش به 2 نقطه خارج از محدوده شهری در استان قم حمله کردند. این حمله تروریستی خسارت جانی در پی نداشته است.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئایت این خبر پرداخته و افزود: ساعاتی پیش دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی 2 نقطه خارج از محدوده شهری قم را با پرتابههای خود مورد اصابت قرار دادند.
وی به دیگر حملات دشمنان متجاوز به استان قم در روز جاری اشاره کرده و ادامه داد: متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه 15 فروردین ماه نیز مناطقی بیرون شهر از قم را مورد حمله قرار دادند.