حمله دشمنان به 2 نقطه خارج از محدوده شهری در استان قم

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری به تشریح جزئایت این خبر پرداخته و افزود: ساعاتی پیش دشمنان متجاوز آمریکایی و رژیم صهیونیستی 2 نقطه خارج از محدوده شهری قم را با پرتابه‌های خود مورد اصابت قرار دادند.

وی به دیگر حملات دشمنان متجاوز به استان قم در روز جاری اشاره کرده و ادامه داد: متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی بامداد امروز شنبه 15 فروردین ماه نیز مناطقی بیرون شهر از قم را مورد حمله قرار دادند.

