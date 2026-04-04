شهادت 2 نفر از مدافعان امنیت در شهرستان دلگان

فرماندار شهرستان دلگان در جنوب استان سیستان و بلوچستان به شهادت 2 مدافع امنیت در این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص گفت: 2 نفر از مدافعان امنیت توسط تعدادی از مزدوران خود فروخته دشمن در این شهرستان به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، عبدالغفور حسینی افزود: شب گذشته تعدادی از مزدوران خود فروخته دشمن با تیراندازی به سمت مدافعان امنیت، 2 نفر از مدافعان امنیت این شهرستان که در حال گشت‌زنی و برقراری امنیت در یکی از روستاهای این شهرستان بودند را به شهادت رساندند.

وی به اقدامات انجام شده در راستای دستگیری گروهک و عوامل مزدور دشمن در شهرستان دلگان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: تلاش‌های لازم در راستای دستگیری این افراد از ساعات اولیه آغاز شده و تاکنون یک نفر نیز در این رابطه دستگیر شده است.

فرماندار شهرستان دلگان شهادت این مدافعان امنیت را تبریک و تسلیت گفته و اظهار داشت: شهادت آرزوی دیرینه فرزندان این خاک و بوم است. بنابراین دشمنان باید بدانند که با این گونه حرکات به اهداف خود نخواهند رسید، بلکه روز به روز رسواتر خواهند شد.

اخبار مرتبط
