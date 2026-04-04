خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازسازی آسیب های جنگ به اورژانس آذربایجان شرقی/ انجام ۹۵۲ ماموریت جنگی

بازسازی آسیب های جنگ به اورژانس آذربایجان شرقی/ انجام ۹۵۲ ماموریت جنگی
کد خبر : 1769263
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی تبریز با اشاره به انجام ۹۵۲ مأموریت مرتبط با «جنگ رمضان» گفت: سه پایگاه، سه دستگاه آمبولانس و سه امدادگر عملیاتی از ابتدای جنگ تحمیلی تاکنون آسیب دیده‌اند.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سعید قدیمی اظهار کرد: پایگاه‌های تبریز، میانه و سراب در جنگ آسیب دیدند که از این تعداد، دو پایگاه به همت تیم توسعه به چرخهٔ خدمت‌رسانی بازگشت و هر سه خودروی آسیب‌دیدهٔ اورژانس نیز پس از تعمیرات لازم، اکنون در عملیات‌های مختلف امدادرسانی به کار گرفته می‌شوند.

وی افزود: دو امدادگر مجروح از پایگاه میانه و یک نفر دیگر از پایگاه سراب هستند.

قدیمی متوسط زمان رسیدن گروه‌های امدادی اورژانس به محل حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی را بین پنج تا ۱۵ دقیقه اعلام و تصریح کرد: استقرار اورژانس در مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ نیز از همان ابتدا همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به همکاری عالی و هماهنگ با جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی گفت: عملیات آواربرداری و نجات عمدتاً بر عهدهٔ هلال‌احمر است؛ البته در برخی مأموریت‌ها، همکاران اورژانس نیز در کنار آنان کمک می‌کنند.

قدیمی همچنین تعداد مجروحان حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی از آغاز جنگ تا پایان روز جمعه، ۱۴ فروردین را یکهزار و ۴۴۳ نفر اعلام کرد.

براساس این گزارش، شمار شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی به ۱۸۴ نفر رسیده و تاکنون بیش از پنج هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار