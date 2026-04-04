بازسازی آسیب های جنگ به اورژانس آذربایجان شرقی/ انجام ۹۵۲ ماموریت جنگی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، سعید قدیمی اظهار کرد: پایگاه‌های تبریز، میانه و سراب در جنگ آسیب دیدند که از این تعداد، دو پایگاه به همت تیم توسعه به چرخهٔ خدمت‌رسانی بازگشت و هر سه خودروی آسیب‌دیدهٔ اورژانس نیز پس از تعمیرات لازم، اکنون در عملیات‌های مختلف امدادرسانی به کار گرفته می‌شوند.

وی افزود: دو امدادگر مجروح از پایگاه میانه و یک نفر دیگر از پایگاه سراب هستند.

قدیمی متوسط زمان رسیدن گروه‌های امدادی اورژانس به محل حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی را بین پنج تا ۱۵ دقیقه اعلام و تصریح کرد: استقرار اورژانس در مراسم تشییع پیکر شهدای جنگ نیز از همان ابتدا همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به همکاری عالی و هماهنگ با جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی گفت: عملیات آواربرداری و نجات عمدتاً بر عهدهٔ هلال‌احمر است؛ البته در برخی مأموریت‌ها، همکاران اورژانس نیز در کنار آنان کمک می‌کنند.

قدیمی همچنین تعداد مجروحان حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی از آغاز جنگ تا پایان روز جمعه، ۱۴ فروردین را یکهزار و ۴۴۳ نفر اعلام کرد.

براساس این گزارش، شمار شهدای جنگ رمضان در آذربایجان شرقی به ۱۸۴ نفر رسیده و تاکنون بیش از پنج هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی و تجاری دچار آسیب شده است.

