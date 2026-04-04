وضعیت در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام تحت کنترل است

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: شرایط در منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر و بندر امام تحت کنترل است، مردم نگران نباشند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی الله حیاتی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: درپی تهاجم هوایی دشمنان آمریکایی - صهیونیستی به تعدادی از واحدهای پتروشیمی مستقر در ماهشهر و بندر امام از همان لحظات اولیه اقدامات تأمینی و امدادی صورت گرفت و وضعیت تحت کنترل قرار گرفت.

وی افزود: هیچ گونه نشتی یا تصاعد مواد سمی در منطقه نداریم و امور مدیریت شده است لذا مردم به ویژه ساکنان مناطق ماهشهر و بندر امام نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

 

