ثبت رکورد ۱۰۷ هزار تنی تولید تخم مرغ در قزوین
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و با تلاش شبانهروزی فعالان عرصه تولید، استان قزوین موفق شد در ۱۲ ماهه سال گذشته، رکورد تولید ۱۰۷ هزار تن تخم مرغ را به ثبت برساند.
به گزارش ایلنا از قزوین، فرامرز حریری مقدم در تکمیل این خبر گفت: این میزان تولید ۲ هزار تن بیشتر از پیشبینی ۱۰۵ هزار تنی سازمان جهاد کشاورزی استان بوده و موجب ارتقاء جایگاه قزوین از رتبه پنجم در میان استانهای تولیدکننده تخم مرغ در سطح کشور شد.
وی افزود: میزان مصرف استان سالانه حدود ۲۰ هزار تن تخم مرغ است است که مازاد آن حدود شش برابر مصرف استان به سایر استان ها و خارج کشور صادر می شود .
به گفته حریری مقدم در حال حاضر ۶۸ واحد مرغ تخمگذار در استان قزوین با ظرفیت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار قطعه فعال هستند. این در حالی است که کل واحدهای مرغ تخمگذار استان ۸۱ واحد با ظرفیت ۹ میلیون و ۷۴۰ هزار قطعه است.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اضافه کرد : متوسط تولید روزانه تخم مرغ در استان طی این مدت، ۲۹۳ تن بوده است.
وی عوامل کلیدی این موفقیت را مدیریت صحیح پرورش، تأمین مستمر نهادههای باکیفیت و نظارت بهداشتی مداوم بر واحدهای تولیدی عنوان کرد و ابراز امیدواری نمود که با تداوم این روند، شاهد رشد و توسعه بیشتر بخش تولید در استان باشیم.