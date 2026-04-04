لزوم پایش مستمر مزارع برای مقابله با بیماری زنگ زرد گندم و سن غلات

به گزارش ایلنا، سیروس شفیعی‌راد گفت: مشاهده حتی یک بوته آلوده در مزرعه، زنگ خطر جدی برای آغاز عملیات سمپاشی است.

شفیعی‌راد با اشاره به اهمیت مراقبت مستمر از مزارع گندم اظهار داشت: زنگ زرد یکی از بیماری‌های مهم و خسارت‌زای گندم است که به دلیل سرعت انتشار بالا و انتقال از طریق باد، می‌تواند در مدت کوتاهی سطح وسیعی از مزارع را درگیر کند؛ از این‌رو، کشاورزان باید علاوه بر مزرعه خود، مزارع همجوار به‌ویژه در مسیر باد را نیز به‌صورت جدی زیر نظر داشته باشند.

وی با بیان اینکه نخستین نشانه‌های این بیماری به‌صورت جوش‌های ریز، برجسته و زردرنگ به‌ویژه بین رگبرگ‌های برگ به صورت نواری مشاهده می‌شود، تصریح کرد: اگر این علائم به‌موقع شناسایی نشوند، بیماری به‌سرعت گسترش یافته و خسارت قابل توجهی به محصول وارد می‌کند، به‌گونه‌ای که در ارقام نیمه‌حساس، در صورت بروز آلودگی پیش از مرحله برگ پرچم، امکان کاهش عملکرد تا ۴۵ درصد نیز وجود دارد.

شفیعی‌راد با تأکید بر اینکه مدیریت زنگ زرد بر دو اصل اساسی پایش منظم و کانون‌کوبی استوار است، خاطرنشان کرد: بازدید هفتگی از مزارع توسط کشاورزان و کارشناسان شبکه مراقبت، بهترین راه برای شناسایی زودهنگام کانون‌های آلودگی است و به محض مشاهده اولین بوته‌های آلوده، باید عملیات سمپاشی به‌صورت فوری و هدفمند آغاز شود تا از گسترش بیماری جلوگیری شود.

این مقام مسئول در پایان یادآور شد: انتخاب قارچ‌کش مناسب و بادوام، همراه با مشورت کارشناسان گیاه‌پزشکی، نقش مهمی در کنترل مؤثر بیماری دارد و بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به تولید گندم وارد کند.

انتهای پیام/