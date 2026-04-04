معاون سیاسی استاندار ایلام:
جنگندههای دشمن به سه نقطه در شهرستانهای مهران و چوار حمله کردند
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام با اشاره به تجاوز هوایی دقایق پیش جنگندههای دشمن به سه نقطه در شهرستانهای مهران و چوار، اعلام کرد که در این حملهها، انبار آذوقه و کود شیمیایی کشاورزان، واحد مرغداری و ایستگاه تقویت فشار گاز هدف قرار گرفت که خوشبختانه هیچگونه آسیب جانی در پی نداشت.
به گزارش ایلنا، تاجالدین صالحیان روز شنبه با تشریح ابعاد این تهاجم دشمن آمریکاییصهیونی به استان ایلام، اظهار کرد: دقایقی پیش، جنگندههای دشمن در جنایتی آشکار همانند دیگر مناطق کشور، هدفهای غیرنظامی و زیرساختی شهرستانهای مهران و چوار را مورد حمله قرار دادند.
وی با بیان این که یکی از هدفهای این حملات، انبار آب معدنی و کود شیمبایی متعلق به کشاورزان و مرغداران بوده است، افزود: بخش عمدهای از سهمیه کود شیمیایی کشاورزان زحمتکش مهرانی که در این انبار نگهداری میشد مورد هجوم و کینه دشمن قرار گرفت.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام یادآور شد: خوشبختانه حملات دشمن آمریکایی صهیونیستی به این دو نقطه در شهر مرزی مهران هیچگونه تلفات و آسیب جانی به همراه نداشته است.
وی بیان کرد: همچنین در ادامه جنایتهای دشمن در هدف قرار دادن زیرساختهای تولیدی، دقایق بعد از حملات مهران، یک واحد مرغداری در روستای «انارک» شهرستان چوار نیز با موشک مورد اصابت قرار گرفت.
صالحیان توضیح داد که بررسیهای میدانی برای برآورد میزان دقیق خسارتهای مالی به ایستگاه تقویت فشار گاز «سرنی»، انبارهای کشاورزی مهران و واحد مرغداری چوار در دست انجام است و شرایط نیز در کنترل کامل نیروهای امدادی قرار دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام بیان کرد: تجاوز دشمن به مرغداری، انبارهای آب معدنی و کود شیمیایی کشاورزان و زیرساختهای گاز در مهران و چوار نشاندهنده ناتوانی و درماندگی آنها در برابر نیروهای مسلح قدرتمند و ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی است.