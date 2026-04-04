درآمد هزار میلیارد تومانی صیادان گیلانی

مدیر کل شیلات گیلان گفت: صیادان گیلانی از ابتدای فصل صید تاکنون بیش از هزار میلیارد تومان درآمد کسب کردند.

به گزارش ایلنا از رشت، علی اصغر داداش پور با اشاره به روز‌های پایانی فصل صید ماهیان استخوانی از خزر گفت: از ۱۵ مهر تاکنون صیادان گیلانی هزار و ۵۴۰ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان از خزر صید کردند که ماهی سفید و کفال بیشترین ماهی صید شده صیادان دراین مدت بود.

وی با بیان اینکه طبق معمول هر سال امروز آخرین روز صید ماهیان استخوانی است گفت: با توجه به کاهش صید امسال از سازمان شیلات خواسته‌ایم مهلت صید از خزر تا ۲۵ فروردین ادامه یابد.

فصل صید ماهیان استخوانی از خزر هر ساله از اواسط مهرماه آغاز و تا اواسط فروردین سال بعد ادامه می‌یابد.

 

اخبار مرتبط
