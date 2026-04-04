درآمد هزار میلیارد تومانی صیادان گیلانی

به گزارش ایلنا از رشت، علی اصغر داداش پور با اشاره به روز‌های پایانی فصل صید ماهیان استخوانی از خزر گفت: از ۱۵ مهر تاکنون صیادان گیلانی هزار و ۵۴۰ تن انواع ماهیان استخوانی به ارزش بیش از هزار میلیارد تومان از خزر صید کردند که ماهی سفید و کفال بیشترین ماهی صید شده صیادان دراین مدت بود.

وی با بیان اینکه طبق معمول هر سال امروز آخرین روز صید ماهیان استخوانی است گفت: با توجه به کاهش صید امسال از سازمان شیلات خواسته‌ایم مهلت صید از خزر تا ۲۵ فروردین ادامه یابد.

فصل صید ماهیان استخوانی از خزر هر ساله از اواسط مهرماه آغاز و تا اواسط فروردین سال بعد ادامه می‌یابد.

