مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد:
تداوم فعالیت مجازی مدارس خراسان رضوی تا 8 اردیبهشت ماه
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی گفت: اولویت اصلی تأمین سلامت و امنیت دانشآموزان است. بر این اساس کلاسهای درس مدارس این استان تا تاریخ 8 اردیبهشت ماه سال جاری به صورت مجازی ادامه خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، مصطفی اسدی به صحبتهای وزیر آموزش و پرورش اشاره داشته و افزود: در راستای حفظ سلامتی دانشآموزان و جلوگیری از آسیبدیدگی آنان در شرایط کنونی، برگزاری کلاسهای حضوری در سراسر کشور ممنوع اعلام شده است.
وی به برگزاری جلسات پروژه مهر برای سال تحصیلی جدید از 15 فروردین ماه سال جاری اشاره کرده و ادامه داد: از روز شنبه 15 فروردین ماه و با اتمام تعطیلات نوروزی جلسات پروژه مهر باید از سر گرفته شود تا روند اجرایی آن بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی به احکام رتبهبندی معلمان اشاره کرده و اظهار داشت: تمامی احکام رتبهبندی معلمان تا 15 فروردین ماه صادر میشود و احکام جدید نیز ابلاغ خواهد شد. حقوق فروردین ماه با احکام جدید پرداخت خواهد شد.
اسدی تصریح کرد: پایگاههای سنجش باید با آمادگی کامل فعال باشند و مراجعات به صورت حضوری صورت گیرد. دانشآموزان بدو ورود به مدرسه موظف به مراجعه به این پایگاهها هستند و مدیران ادارات و مدارس به این موضوع اهتمام ویژهای داشته باشند.
فعالیت غیرحضوری مراکز علمی آزاد و آموزشگاههای زبان تا اطلاع ثانوی
رییس اداره اطلاعرسانی و روابطعمومی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی نیز گفت: فعالیت تمامی مراکز علمی آزاد و آموزشگاههای زبان استان تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری بوده و آموزشهای آنان در بستر سامانههای فضای مجازی برگزار میشود.
محمد رهنما افزود: بنابر مصوبه شورای تأمین استان خراسان رضوی مبنی بر غیرحضوری بودن تمام فعالیتهای آموزشی، فعالیتهای کلیه مراکز علمی آزاد و آموزشگاههای زبان در استان خراسان رضوی، تا اطلاع ثانوی به صورت غیرحضوری خواهد بود.
وی ادامه داد: حفظ سلامت و امنیت دانشآموزان در اولویت قرار دارد و هرگونه فعالیت حضوری در این شرایط ممنوع است. دانشآموزان، اولیاء و همکاران، آخرین اخبار و اطلاعیههای مربوطه را از رسانههای رسمی آموزش و پرورش استان خراسان رضوی پیگیری کنند.