رئیس اورژانس استان اردبیل خبر داد:

مصدوم شدن 6 نفر در پی حادثه رانندگی جاده اصلاندوز به بران

مصدوم شدن 6 نفر در پی حادثه رانندگی جاده اصلاندوز به بران
رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: تصادف 2 خودرو سواری در این استان منجر به مصدومیت 6 نفر و انتقال این مصدمان به مراکز درمانی شد.

به گزارش ایلنا، روزبه مقدم به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و افزود: بر اساس یک تماس مردمی با سامانه اورژانس 115، گزارشی مبنی بر برخورد 2 دستگاه خودروی سواری دنا و سمند در جاده اصلاندوز به بران دریافت شد.

وی ادامه داد: 3 دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی استان اردبیل توسط واحد ارتباطات اورژانس 115 بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و 6 مصدوم این حادثه را پس از انجام اقدام‌های اولیه به مراکز درمانی انتقال دادند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

