فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فعالیت مدارس استان از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری به صورت غیر حضوری شد.
به گزارش ایلنا، جعفر مردانی اظهارداشت: فعالیت کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی، کودکستان ها، آموزشگاههای آزاد و زبان آموزی استان در تمامی دورههای تحصیلی از ۱۵ فروردین ماه بصورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد خواهد بود.
وی افزود: برای دانش آموزان مناطقی که دسترسی به زیرساختهای لازم به منظور استفاده از آموزش مجازی ندارند درس نامههای مکتوب تهیه شده و این دانش آموزان میتوانند با مراجعه به مدرسه درسنامههای خود را دریافت نماید.