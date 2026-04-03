خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فعالیت مدارس چهارمحال و بختیاری غیر حضوری شد

کد خبر : 1768940
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: فعالیت مدارس استان از نیمه دوم فروردین ماه سال جاری به صورت غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنا، جعفر مردانی اظهارداشت: فعالیت کلیه مدارس دولتی و غیر دولتی، کودکستان ها، آموزشگاه‌های آزاد و زبان آموزی استان در تمامی دوره‌های تحصیلی از ۱۵ فروردین ماه بصورت غیرحضوری و از طریق شبکه شاد خواهد بود.

وی افزود: برای دانش آموزان مناطقی که دسترسی به زیرساخت‌های لازم به منظور استفاده از آموزش مجازی ندارند درس نامه‌های مکتوب تهیه شده و این دانش آموزان می‌توانند با مراجعه به مدرسه درسنامه‌های خود را دریافت نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار