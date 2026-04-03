تفرجگاه عینالی مورد اصابت دشمن قرار گرفت

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نقطه‌ای در تفرجگاه عینالی مورد اصابت قرار گرفته، از مردم عزیز می‌خواهیم جهت مدیریت بهتر امور، در اتوبان پاسداران از میدان فهمیده به سمت میدان آذربایجان تردد نکنند و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

فرشی ادامه داد:همچنین شهروندان از حضور در تفرجگاه عینالی پرهیز نمایند.

