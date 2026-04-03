مدیرکل بحران آذربایجان شرقی:

تفرجگاه عینالی مورد اصابت دشمن قرار گرفت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی از هدف قرار گرفتن تفرجگاه عینالی تبریز توسط دشمن آمریکایی صهیونی خبر داد.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی عصر جمعه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نقطه‌ای در تفرجگاه عینالی مورد اصابت قرار گرفته، از مردم عزیز می‌خواهیم جهت مدیریت بهتر امور، در اتوبان پاسداران از میدان فهمیده به سمت میدان آذربایجان تردد نکنند و از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

فرشی ادامه داد:همچنین شهروندان از حضور در تفرجگاه عینالی پرهیز نمایند.

