وداع مردم تبریز با ۶ شهید جنگ رمضان

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، امروز نماز جمعه تبریز با حضور پرشور مردم غیرتمند و شهیدپرور تبریز برگزار شد.

نمازگزاران تبریزی بعد از اقامه نماز، با شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر وطن فروش خائن به سمت میدان ساعت حرکت کردند.

۶ شهید جنگ رمضان امروز بر روی دستان مردم تبریز تشییع شدند.

امیرحسین سهیلی، یکی از این شهدا، دامدار بود که در جریان حمله رژیم صهیونی-آمریکایی به منطقه‌ای در اتوبان تبریز-آذرشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

یوسف زمانی، رسول حیدری، مهدی زمانی، سیداحد سیدفروغی و هادی پورکریم دیگر شهدای امروز بودند که بر دستان مردم غیرتمند تبریز به خانه ابدی رهسپار شدند.

از آغاز جنگ رمضان تاکنون، ۱۸۴ نفر از شهروندان آذربایجان شرقی به درجه رفیع شهادت نائل شده اند و تعداد مجروحان نیز به یکهزار و ۴۱۷ نفر رسیده که بخش عمده ای از آنان به صورت سرپایی مداوا شده اند.

