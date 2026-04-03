فراخوان استانداری کهگیلویه وبویراحمد برای جست و جوی خلبان جنگنده سرنگون شده دشمن

به گزارش ایلنا، روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری کهگیلویه وبویراحمد به نقل از یدالله رحمانی با اشاره به ساقط کردن جنگنده دشمن، توسط سلحشوران کشورمان و پرواز بالگردهای دشمن در مناطقی از استان از مردم استان درخواست کرد تلاش خود را برای زنده گیری خلبان دشمن بکار گیرند.

وی تاکید کرد: با توجه به حضور و پرواز نیروهای دشمن برای یافتن این خلبانان، موضوع مقابله برای ناکامی دشمن در این زمینه بسیار مهم و حائز اهمیت است.

رحمانی افزود: مردم استان و به‌ویژه سلحشوران مناطق عشایری تمام تلاش خود را برای پیدا کردن این خلبانان به‌کار گرفته و در صورت رؤیت نیروهای دشمن، زنده‌گیری آنها در اولویت قرار دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در پایان با بیان اینکه همه جوانب از طرف نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی در حال رصد است، گفت: به فرد یا افرادی که موفق به دستگیری یا هلاکت نیروهای دشمن متخاصم شوند، از طرف استانداری استان، به صورت ویژه تقدیر می‌شود.

انتهای پیام/