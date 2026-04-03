مردم چهارمحال و بختیاری در خصوص جستجوی خلبان جنگنده دشمن همراهی کنند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی استانداری چهارمحال و بختیاری در این اطلاعیه آمده است: بر اساس دستور استاندار، از دهیاران و تمامی اقشار شهرستان‌های لردگان، فلارد، خانمیرزا، اردل، بروجن و فرخشهر تقاضا می‌شود که با تمام توان خود نسبت به جستجوی این افراد در سطح بخش‌های خود اقدام نمایند و هرگونه اطلاعاتی درباره عوامل رژیم‌های متخاصم آمریکا و اسرائیل را شناسایی و گزارش دهند.

استاندار چهارمحال وبختیاری وعده ویژه‌ای برای حمایت و اعطای پاداش ارزنده به هر تیمی که موفق به شناسایی و دستگیری این افراد شود، داده‌اند.

انتهای پیام/