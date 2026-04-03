جست و جو برای یافتن خلبان جنگنده سرنگون شده در ایران

به گزارش ایلنا، برخی منابع مردمی در کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز مشاهده بالگرد را گزارش کرده اند.

این درحالی است که شبکه های استانی تلویزیون در بعضی استانهای مرکزی کشور از قول منابع نظامی اعلام کردند در پی هدف قرار گرفتن جنگنده آمریکایی – صهیونی در حوزه مرکزی کشور و احتمال فرود خلبان یا خلبانان، از عموم مردم عشایر و روستایی تقاضا می شود در صورت مشاهده ، آنان را تحویل دهند.

سپاه پاسداران امروز از سرنگونی یک جنگنده پیشرفته آمریکایی در مناطق مرکزی کشور خبر داده بود.

