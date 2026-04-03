خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جست و جو برای یافتن خلبان جنگنده سرنگون شده در ایران

کد خبر : 1768893
لینک کوتاه کپی شد.

منابع محلی در استان های مرکزی و جنوبی کشور از مشاهده یک یا چند بالگرد ناشناس در این مناطق خبر می‌دهند و گمانه زنی می کنند که به دنبال یافتن خلبان جنگنده ساقط شده بوده اند

به گزارش ایلنا، برخی منابع مردمی در کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری نیز مشاهده بالگرد را گزارش کرده اند.

این درحالی است که شبکه های استانی تلویزیون در بعضی استانهای مرکزی کشور از قول منابع نظامی اعلام کردند در پی هدف قرار گرفتن جنگنده آمریکایی – صهیونی در حوزه مرکزی کشور و احتمال فرود خلبان یا خلبانان، از عموم مردم عشایر و روستایی تقاضا می شود در صورت مشاهده ، آنان را تحویل دهند.

سپاه پاسداران امروز از سرنگونی یک جنگنده پیشرفته آمریکایی در مناطق مرکزی کشور خبر داده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار