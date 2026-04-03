فعالیت ادارات استان یزد از 15 فروردین با حضور 50 درصدی کارکنان / ضرورت حضور 100 درصدی مدیران و معاونان در محل کار

به گزارش ایلنا، محمدعلی شاه‌حسینی افزود: ساعت کاری و فعالیت دستگاه‌های اجرایی در هر استان به استانداران تفویض شده و بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی در استان یزد در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 14:00 خواهد بود.

وی ادامه داد: فعالیت کاری تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان یزد در روزهای پنجشنبه با استفاده از ظرفیت دورکاری اجرایی می‌شود. اما مدیران، معاونان و رؤسای ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان و شهرستان‌های تابعه استان موظف به حضور تمام وقت در محل کار خود هستند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به حضور 50 درصدی کارکنان اشاره کرده و اظهار داشت: کاهش تعداد کارکنان نباید هیچ‌گونه وقفه‌ای در ارائه خدمات به شهروندان ایجاد کند. مصوبات و ضوابط اعلام شده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و ادارات دولتی در سطح استان لازم‌الاجرا است.

شاه‌حسینی به اولویت‌بندی اجرای فرایند دورکاری اشاره داشته و تصریح کرد: در مورد اولویت‌بندی برای دورکاری نیز باید رعایت حال افراد دارای معلولیت، بیماران قلبی و عروقی و همچنین بانوان شاغلی که دارای فرزند زیر 6 سال یا فرزند معلول هستند، انجام شود و در اولویت دورکاری قرار بگیرند.

وی بر ضرورت حضور فیزیکی کارکنان در صورت ایجاد وقف برای ارائه خدمات اشاره کرده و در این خصوص بیان داشت: در صورت نیاز به حضور فیزیکی هر یک از کارکنان برای جلوگیری از وقفه در امور اداری و یا خدمات‌رسانی به شهروندان، این افراد موظف به حضور در محل کار خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد به ساعت کاری بانک‌ها در استان اشاره داشته و تأکید کرد: فعالیت بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 13:30 تعیین شده است. همچنین در روزهای پنجشنبه نیز خدمات‌رسانی شبکه بانکی صرفاً از طریق شعب کشیک انجام می‌شود.

شاه‌حسینی به وضعیت فعالیت مدارس و دانشگاه‌های استان یزد اشاره کرده و ابراز داشت: فعالیت مدارس این استان در تمامی مقاطع تحصیلی و همچنین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان با توجه به شرایط جنگی موجود در کشور، کاملاً تابع ابلاغیه‌های ارسالی از سوی وزارتخانه‌های مربوطه است.

وی به مستثنیات این مصوبات و ضوابط اعلام شده در استان یزد اشاره داشته و اضافه کرد: دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان ضروری، مراکز درمانی، امدادی و همچنین یگان‌های نظامی و انتظامی مشمول این ضوابط نبوده و از این موارد مستثنی هستند و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری یزد بر ضرورت اجرای کامل مصوبات و ضوابط اعلام شده تأکید کرده و گفت: تمامی مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان مکلف به اجرای دقیق موارد اعلام شده هستند و نباید هیچ‌گونه تصمیمی مغایر با این ابلاغیه در سطح ادارات استان اتخاذ شود.

انتهای پیام/