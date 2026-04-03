معاون میراثفرهنگی استان خبرداد؛
بازدید نوروزی بیش از ۳۹هزار نفر از اماکن تاریخی فارس
معاون گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان فارس با تشریح آمار نهایی ستاد خدمات سفر تا پایان روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۵، از میزبانی اماکن تاریخی استان از ۳۹ هزار و ۳۹۰ گردشگر نوروزی خبر داد.
به گزارش ایلنا، حیدر زاهدیاننژاد امروز جمعه، ۱۴ فروردین در جمع خبرنگاران، همزمان با استقبال بینظیر مسافران در روزهای پایانی تعطیلات نوروز گفت: ساعت بازدید از تمامی اماکن گردشگری و تاریخی فارس تا ساعت ۱۹ (۷ عصر) تمدید شد.
وی با اشاره به آمار بازدید از جاذبههای شاخص استان، اظهار کرد: آرامگاه حافظ با ۱۵ هزار و ۲۱۵ بازدیدکننده، محبوبترین مقصد گردشگری استان در نوروز ۱۴۰۵ بوده است. پس از آن، آرامگاه سعدی با ۸۷۳۱ نفر، مجموعه جهانی تختجمشید با ۶۱۱۸ نفر، ارگ کریمخان (مجموعه زندیه) با ۵۱۱۶ نفر و مجموعه جهانی پاسارگاد با ۴۲۱۰ نفر در رتبههای بعدی استقبال قرار دارند.
زاهدیاننژاد مجموع اسکان داده شدگان در مراکز اقامتی استان از ابتدای طرح را ۹۷ هزار و ۱۴۵ نفر اعلام کرد و افزود: توزیع اسکان مسافران میان مراکز رسمی و غیررسمی انجام شد که در بخش مراکز رسمی (هتلها، اقامتگاههای سنتی، بومگردی و...) ۵۲ هزار و ۶۴۹ نفر و در مراکز غیررسمی (مدارس، کمپها و...) ۳۹ هزار و ۳۳۳ نفر اقامت گزیدند. همچنین ۵ هزار و ۱۶۳ نفر نیز در اقامتگاههای اضطراری اسکان یافتهاند.
وی در تشریح ایمنی و نظارت بر خدمات سفر گفت: در این بازه زمانی، ۱۲۵۹ بازدید نظارتی از مراکز اقامتی، دفاتر خدمات مسافرتی و مراکز پذیرایی صورت گرفته که منجر به صدور ۵۴ تشویق، ۱۸ تذکر و ۱۸ اخطار کتبی شده است. طبق آمار ستاد، در حوزه امداد و درمان نیز ۱۴ هزار و ۶۴۲ ماموریت اورژانسی و ۱۳۳ عملیات امداد و نجات توسط هلالاحمر انجام شده است.
زاهدیاننژاد بیان کرد: بنا بر گزارش شمارههای راهداری، از ابتدای طرح تا ۱۳ فروردین، ۹۹۰ هزار و ۲۵۹ خودروی خروجی در جادههای استان ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش ۳۳ درصدی را نشان میدهد. همچنین در حوزه حوادث ترافیکی، تعداد فوتیهای کل طرح ۶۱ نفر ثبت شده است.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان فارس در پایان اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای استان برای تأمین آسایش مسافران به کار گرفته شد و با توجه به اشتیاق میهمانان برای بازدید از میراث جهانی و ملی، ساعت بازدید از اماکن گردشگری و تاریخی فارس تا ساعت ۱۹ شد.