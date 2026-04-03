به گزارش ایلنا، بهزاد مریدی در این پیام با تأکید بر اینکه حفاظت از ریشه‌های کهن این سرزمین، سپردن امانتی سترگ به آیندگان است، مجاهدت‌های فرزندان ایران را در یگان حفاظت، فراتر از یک وظیفه اداری و برخاسته از عشقی مقدس به هویت ملی توصیف نمود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس خاطرنشان کرد: این سپیدپوشان غیور، در حالی که کشور هدف حملات بی‌رحمانه دشمنان قرار گرفته است، با کمترین امکانات و تکیه بر اراده‌ای پولادین، سینه خود را در برابر تندباد حوادث سپر کرده و از وجب‌به‌وجب مواریث فرهنگی نگاهبانی کردند.

مریدی همچنین در این پیام به طور ویژه از زحمات «جناب سرهنگ احمدی»، فرماندهی یگان حفاظت استان و تمامی فعالان این عرصه در سراسر کشور تجلیل کرد و صبوری خانواده‌های آنان را که در این مسیر دشوار هم‌گام و هم‌پای ایثارگران بوده‌اند، ستود.

وی در پایان این پیام، برای استواری گام‌های این مجاهدان در مسیر حفاظت از کیان ایران اسلامی و سلامت خانواده‌های آنان، آرزوی خیر و سعادت نمود.

متن اصلی پیام مدیرکل میراث‌فرهنگی فارس بدین شرح است:

حفاظت از ریشه‌های کهن این سرزمین، سپردن امانتی سترگ به آیندگان است؛ امانتی که تپش قلب تاریخ جاری ایران در آن نهفته است. در این روزهای پرفراز و نشیب، شاهد ظهور حماسه‌ای نو از جنس «ایثار» و «پایداری» توسط فرزندان رشیدمان در یگان حفاظت میراث‌فرهنگی هستیم.

عزیزان من در یگان حفاظت، در روزهایی که ایران عزیز هدف حملات بی‌رحمانه و جنایتکارانه دشمنان قرار گرفته است، با عزم راسخ و اراده‌ای پولادین، سینه سپر کرده و نشان دادند که «میراث‌بانی» برای آنان نه یک وظیفه اداری، که عشقی مقدس به هویت ملی است. شما با کمترین امکانات اما با همتی بلند و توانی فراتر از انتظار، در میدان حاضر شدید و فراتر از مرزهای وظیفه، نگهبانِ شناسنامه این ملت بودید.

اینجانب صمیمانه و با افتخار، از زحمات بی‌شائبه و شبانه‌روزی تک‌تک شما ایثارگران، علی‌الخصوص برادر ارجمندم جناب سرهنگ احمدی، فرماندهی محترم یگان حفاظت استان و تمامی مجاهدان این عرصه در سراسر کشور، تقدیر و تشکر می‌کنم.

بی‌شک این ایستادگی و صلابت، ریشه در همراهی و صبوری خانواده‌های گران‌قدر شما دارد که حقاً پا‌به‌پای شما در این مسیر دشوار، شایسته عالی‌ترین تقدیرها هستند. از خداوند منان برای شما و عزیزان صبورتان، سالی سرشار از نیکی، سعادت و سلامتی مسئلت دارم. سایه‌تان مستدام و گام‌هایتان در مسیر حفاظت از کیان ایران اسلامی، استوارتر از همیشه باد.

