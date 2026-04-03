معاون استانداری لرستان خبر داد؛

خدمات اداری از فردا با ۴۰ تا ۶۰ درصد دورکاری صورت می‌گیرد/ فعالیت ۱۰۰درصدی شعب بانکی

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری لرستان گفت: در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و تفویض اختیار فعالیت کارکنان به استانداران، با عنایت به موافقت استاندار محترم لرستان، ساعت فعالیت کارمندان دستگاه‌های اجرایی و بانک های استان از فردا شنبه پانزدهم فروردین ماه تا اطلاع بعدی به شرح ذیل ابلاغ می گردد.

به گزارش ایلنا، حمید کشکولی روز جمعه چهاردهم فروردین ماه اظهارداشت: براین اساس کلیه خدمات اداری با بهره گیری از ۴۰ درصد نیروی انسانی و ۶۰درصد بصورت دورکار با تشخیص بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی استان خواهد بود. 

وی ادامه‌داد: در این زمینه اولویت دورکاری با بانوان (علی الخصوص بانوان باردار، دارای فرزند معلول یا فرزند شش سال و کمتر) و معلولین می‌باشد. 

معاون استاندار لرستان گفت: بخش‌های عملیاتی و ارائه دهنده خدمات ضروری در حوزه‌های امنیتی، انتظامی، بهداشت و درمان، آتش نشانی، امداد و نجات، خدمات شهری و… از شمول این بخشنامه مستثنی و مطابق با اصول پدافندی و تصمیم مراجع ذیصلاح اقدام می‌نمایند. 

کشکولی افزود: بنابر مصوبه شورای هماهنگی بانک‌ها و دستور استاندار محترم، بانک‌ها با ظرفیت ۱۰۰درصد نیروی انسانی، روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ و در روز پنج شنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۲:۳۰ دایر خواهند بود. 

وی یادآور شد: فعالیت کارکنان در پنجشنبه‌ها بصورت دورکاری است. 

کشکولی تاکید کرد: مدیران و مسئولان استانی مکلفند ضمن رعایت شرایط موجود و رعایت مسایل امنیتی به نحوی برنامه ریزی نمایند که خللی در ارائه خدمات به مردم ایجاد نگردد.

