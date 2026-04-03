معاون سیاسی استاندار بوشهر:
انفجار پرتابه در حوالی روستاهای شهرستان جم موجب مجروح شدن ۱۹ نفر شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: وقوع انفجار یک پرتابه حاوی قطعات انفجاری در مناطق اطراف روستاهای علیآباد و گلوکلات دایو از توابع شهرستان جم، ۱۹ نفر از شهروندان را مجروح کرد.
به گزارش ایلنا، احسان جهانیان روز جمعه در جمع خبرنگاران افزود: عصر ۱۳ فروردین یک پرتابه حاوی تکههای انفجاری در نزدیکی روستاهای علیآباد و گلوکلات دایو شهرستان جم بر زمین اصابت کرده و در فاصله زمانی کوتاه چند مرحله منفجر شده است.
وی تصریح کرد: بر اثر این انفجارها شماری از شهروندانی که برای گذراندن روز طبیعت در حاشیه دشتهای اطراف روستا حضور داشتند دچار آسیبدیدگی شدند و روند درمان ۱۹ نفر از مجروحان در مراکز درمانی پیگیری میشود.
جهانیان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه شیء مشکوک مشابه قوطی فلزی یا موارد مشابه، ضمن حفظ آرامش و دور شدن از محل، موضوع را بلافاصله از طریق شمارههای ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به مراکز انتظامی و امنیتی گزارش دهند.