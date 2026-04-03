معاون سیاسی استاندار بوشهر:

انفجار پرتابه در حوالی روستاهای شهرستان جم موجب مجروح شدن ۱۹ نفر شد

انفجار پرتابه در حوالی روستاهای شهرستان جم موجب مجروح شدن ۱۹ نفر شد
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: وقوع انفجار یک پرتابه حاوی قطعات انفجاری در مناطق اطراف روستاهای علی‌آباد و گلوکلات دایو از توابع شهرستان جم، ۱۹ نفر از شهروندان را مجروح کرد.

به گزارش ایلنا، احسان جهانیان روز جمعه در جمع خبرنگاران افزود: عصر ۱۳ فروردین یک پرتابه حاوی تکه‌های انفجاری در نزدیکی روستاهای علی‌آباد و گلوکلات دایو شهرستان جم بر زمین اصابت کرده و در فاصله زمانی کوتاه چند مرحله منفجر شده است.

وی تصریح کرد: بر اثر این انفجارها شماری از شهروندانی که برای گذراندن روز طبیعت در حاشیه دشت‌های اطراف روستا حضور داشتند دچار آسیب‌دیدگی شدند و روند درمان ۱۹ نفر از مجروحان در مراکز درمانی پیگیری می‌شود.

معاون استاندار بوشهر با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده پس از حادثه یادآورشد: مسیرهای ورودی به این مناطق مسدود شده و از شهروندان خواسته می‌شود برای حفظ ایمنی از مراجعه به محل حادثه خودداری کنند تا تیم‌های تخصصی بررسی، پاک‌سازی و خنثی‌سازی احتمالی بقایای عمل‌نکرده را انجام دهند.

جهانیان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه شیء مشکوک مشابه قوطی فلزی یا موارد مشابه، ضمن حفظ آرامش و دور شدن از محل، موضوع را بلافاصله از طریق شماره‌های ۱۱۰، ۱۱۳ و ۱۱۴ به مراکز انتظامی و امنیتی گزارش دهند.

