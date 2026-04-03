واژگونی خودرو در بزرگراه بوشهر–برازجان سه فوتی و سه مصدوم بر جا گذاشت

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۵۰ بزرگراه بوشهر–برازجان، سه نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر دیگر مصدوم شدند.

به گزارش ایلنا، احسان ایزدپناه پنجشنبه‌ شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۲۱:۲۴ شامگاه پنجشنبه ۱۳ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، گزارش این حادثه از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال‌احمر از طریق سامانه ۱۱۲ دریافت شد و بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات زیارت در شهرستان دشتستان به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه حادثه، اقدامات امدادی و درمانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر ادامه داد: در این سانحه سه نفر مصدوم شدند که با همکاری نیروهای اورژانس ۱۱۵ و نجاتگران هلال‌احمر برای ادامه روند درمان به بیمارستان شهید گنجی برازجان منتقل شدند.

ایزدپناه تصریح کرد: سه نفر دیگر نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند که پیکر آنان برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

