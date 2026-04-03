فعالیت ادارات با حضور حداقل ۵۰ درصدی کارکنان با شرط ارائه خدمات از ۱۵ فروردین

به گزارش ایلنا از گلستان، مجتبی جمالی گفت: بر اساس این ابلاغیه، فعالیت کلیه ادارات، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی دولتی و غیردولتی استان در روزهای شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸ تا ۱۴ و با حضور حداقل ۵۰ درصد کارکنان انجام می‌شود و سایر پرسنل طبق برنامه‌ریزی دستگاه اجرایی مربوطه با رعایت نکات ذیل و شرط تداوم ارائه خدمات به‌صورت دورکاری فعالیت خواهند کرد.

وی افزود: براساس مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۵/۱/۸ شورای اداری استان، فعالیت ادارات در روزهای پنجشنبه نیز، طبق ابلاغیه شماره ۳۴۴۶۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۲ استانداری، همچنان به‌صورت دورکاری برقرار است.مدیران، معاونان و رؤسای ادارات شهرستان‌ها موظف به حضور صددرصدی هستند.

معاون استاندار گفت: در صورت نیاز به حضور کارکنان مشمول دورکاری برای جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات، این افراد موظف به حضور در محل اداره خواهند بود.همچنین اولویت دورکاری نیز در سقف مجاز برای افراد معلول، بیماران قلبی، بانوان شاغل دارای فرزند معلول یا فرزند زیر شش سال و موارد مشابه تعیین شده است.

وی گفت: سایر موارد دورکاری نیز باید به‌نحوی برنامه‌ریزی گردد که ضمن رعایت تناسب، در ارائه خدمات وقفه‌ای ایجاد نگردد.

جمالی درباره ساعات کاری بانک‌ها گفت: با عنایت به ابلاغیه شورای هماهنگی بانک‌ها و شرایط استان، بانک‌ها در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۳:۳۰ فعال خواهند بود و پنجشنبه‌ها نیز با شعب کشیک ارائه خدمت می‌کنند.

وی افزود: دستگاه‌های خدمات عمومی و ضروری، امدادی، درمانی و همچنین یگان‌های نظامی و انتظامی مشمول این ابلاغیه نبوده و طبق روال موظفی خود فعالیت خواهند کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری گلستان تصریح کرد: فعالیت مدارس در تمامی مقاطع تحصیلی و مراکز آموزش عالی، با توجه به شرایط جنگی، طبق با ابلاغیه‌های وزارتخانه‌های مربوطه خواهد بود.

وی افزود: مدیران تمامی ادارات و دستگاه‌های اجرایی استان مکلف به اجرای دقیق این ابلاغیه هستند و ضروری است که از هرگونه تصمیم مغایر با مفاد آن باید پرهیز شود.

