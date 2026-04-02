رییس سازمان آتش نشانی شهرداری خرم آباد؛

عدم تسلط به فن شنا و بی احتیاطی نوجوان ۱۶ ساله را به کام مرگ فرستاد

عدم تسلط به فن شنا و بی احتیاطی نوجوان ۱۶ ساله را به کام مرگ فرستاد
رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری خرم آباد گفت: عدم تسلط به فن شنا و بی احتیاطی نوجوان ۱۶ ساله را به کام مرگ فرستاد

به گزارش ایلنا، سید ابوذر موسوی عصر امروز پنجشنبه ۱۳ فروردین ماه اظهار کرد: در پی اعلام خبر غرق شدن نوجوان ۱۶ساله با هویت مشخص در رودخانه خشکه رود بخش بیرانشهر، بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی از ایستگاه شماره دو به محل حادثه اعزام شدند. 

وی بیان کرد: متاسفانه پسر نوجوان به علت بی‌احتیاطی وعدم تسلط به فن شنا در رودخانه غرق شده بود که خبر غرق شدن به سازمان آتش نشانی اعلام و غواصان سازمان به محل اعلام شده اعزام می‌شوند. 

موسوی ادامه داد: غواصان سازمان آتش نشانی پس‌از حضور در محل حادثه اقدام به جستجو نموده و پس از دقایقی پیکر فرد غرق شده در رودخانه تفحص و به آمبولانس آرامستان‌ها تحویل داده شد.

انتهای پیام/
