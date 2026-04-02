قم ۱۳ / ۰۱ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۴:۴۰

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

اصابت پرتابه دشمن به نقطه‌ای خارج از محدوده قم / حملات خسارت جانی در پی نداشته

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: پرتابه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به نقطه‌ای خارج از شهر قم اصابت کرد.