معاون سیاسی استانداری خبر داد:
اصابت پرتابه دشمن به نقطهای خارج از محدوده قم / حملات خسارت جانی در پی نداشته
معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: پرتابه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به نقطهای خارج از شهر قم اصابت کرد.
به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری افزود: ساعاتی پیش پرتابه دشمنان نقطهای خارج از شهر قم در محدوده آزادراه قم کاشان را هدف حمله قرار داد.
وی ادامه داد: بر اساس گزارشهای دریافتی به دست آمده، این تجاوز ددمنشانه دشمنان به جغرافیای استان قم تاکنون خسارت جانی در پی نداشته است.