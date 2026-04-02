خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معاون سیاسی استانداری خبر داد:

اصابت پرتابه دشمن به نقطه‌ای خارج از محدوده قم / حملات خسارت جانی در پی نداشته

کد خبر : 1768592
لینک کوتاه کپی شد.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قم گفت: پرتابه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی به نقطه‌ای خارج از شهر قم اصابت کرد.

به گزارش ایلنا، مرتضی حیدری افزود: ساعاتی پیش پرتابه دشمنان نقطه‌ای خارج از شهر قم در محدوده آزادراه قم کاشان را هدف حمله قرار داد.

وی ادامه داد: بر اساس گزارش‌های دریافتی به دست آمده، این تجاوز ددمنشانه دشمنان به جغرافیای استان قم تاکنون خسارت جانی در پی نداشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
قیمت میلگرد آجدار