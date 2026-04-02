تهاجم هوایی دشمن به شهرهایی از خوزستان

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن متجاوز آمریکایی - صهیونیستی به چند نقطه در برخی شهرهای خوزستان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، ولی‌الله حیاتی در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: دقایقی پیش و در فاصله زمانی ۲۰ تا ۴۰ دقیقه بامداد روز پنجشنبه ۱۳ فروردین در پی تهاجم هوایی دشمن، انفجارهایی در برخی نقاط استان خوزستان رخ داده است.

وی افزود: در شهرستان دزفول حدود چهار مورد انفجار و اصابت گزارش شده که خوشبختانه تاکنون تلفات جانی یا مجروحیتی در پی نداشته است.

حیاتی ادامه داد: همچنین سه انفجار شدید همراه با اصابت در مناطق غرب و شمال‌غرب اهواز به وقوع پیوسته است.

وی گفت: در شهرستان ماهشهر نیز چهار انفجار رخ داده که در پی آن دو شهروند غیرنظامی دچار مجروحیت خفیف شده‌اند.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان تصریح کرد: یک مورد انفجار و اصابت شدید نیز در شهرستان امیدیه گزارش شده که این حادثه نیز بدون تلفات جانی و مجروحیت بوده است.

به گفته حیاتی، شهرک صنعتی رامهرمز طی دوبار مورد حمله هوایی رژیم‌های جنایتکار آمریکا و صهیونیستی قرار گرفت که این تهاجم هیچ‌گونه تلفات جانی و مجروحیتی در پی نداشته است.

 

اخبار مرتبط
