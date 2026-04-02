به مناسبت روز طبیعت؛
نهال امید در قزوین غرس شد
به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در جریان برگزاری پویش ملی «ایستاده چون سرو» و آیین غرس نهال در روز طبیعت، با تبریک سال نو به مردم ایران و استان قزوین، بر اهمیت ترویج فرهنگ درختکاری بهعنوان یک ضرورت ملی و راهبردی تأکید کرد.
وی با اشاره به تأکیدات و توصیه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای( مد ظله العالی)در زمینه کاشت نهال نهال امید در روز طبیعت، اظهار داشت: امروز غرس «نهال امید» در سراسر کشور، نمادی از حیات، پویایی و عزم ملی برای ساختن آیندهای روشن برای ایران اسلامی است.
استاندار قزوین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کشور، بهویژه شهدای حوزه منابع طبیعی و شهدای جنگ تحمیلی سوم، افزود: نام و یاد شهدا، الهامبخش حرکت ملت ایران در مسیر عزت و پیشرفت است و کاشت هر نهال، ادای دینی به آرمانهای بلند آنان محسوب میشود.
نوذری تأکید کرد: ملت ایران با غرس نهال در پهنه سرزمین، پیام حیات، مقاومت و آیندهسازی را به جهان مخابره میکند و هر نهال، نماد ایستادگی در برابر دشمنان و حرکت در مسیر اقتدار ملی است.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقلیمی کشور، خاطرنشان کرد: ایران در منطقهای خشک قرار دارد و توسعه درختکاری بهویژه کاشت گونههای کمآببر، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این موضوع باید به یک فرهنگ عمومی و اندیشه فراگیر در میان مردم، بهویژه جوانان، تبدیل شود تا شاهد شکلگیری محیطی سرسبز، آرام و پویا در کشور باشیم.